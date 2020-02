Facoltà di Medicina a Forlì, investimento ventennale: Serinar metterà sul piatto oltre 11 milioni di euro

Per l'insediamento del corso di laurea in Medicina e chirurgia a Forlì dell'Alma Mater di Bologna, Serinar, la societa' consortile con promuove l'insediamento accademico, metterà sul piatto 11,25 milioni di euro per i prossimi 20 anni. Anche il Comune partecipera' all'investimento, con "un primo apporto al fondo consortile della societa' Serinar", di mezzo milione di euro "nell'annualità 2022 a valere sul contributo massimo di 11,25 milioni". È pronta la delibera che detta le linee del progetto Romagna Salute e del nuovo corso di laurea e che sara' discussa in commissione giovedì.

Il punto di partenza del progetto è la già "intensa collaborazione tra Universita' di Bologna e Ausl Romagna che vede la messa a disposizione, da parte dell'Azienda, di strutture complesse per le esigenze didattiche e di ricerca". Che ora saranno ulteriormente sviluppate mediante l'attivazione del corso di studi a ciclo unico in Medicina e chirurgia e l'utilizzo di aule elaboratori attrezzati per la didattica nonche' di altri locali per il personale tecnico-amministrativo, in parte gia' nella disponibilita' dell'Universita' e per "la parte più consistente messi a disposizione dall'Ausl".

Un progetto, prosegue la delibera, che "necessita di ingenti risorse, sia per quanto riguarda l'attivazione del Corso, sia per quanto riguarda la predisposizione e la messa a disposizione dei locali, delle attrezzature e degli arredi, nonche' per consentire il necessario ampliamento della rete dei servizi agli studenti", stimati in 75 per ogni annualità. Grazie al corso, si legge ancora nella delibera, verranno formati "professionisti competenti in grado di affrontare la formazione specialistica in ogni branca medico-chirurgica operando poi in ogni ruolo previsto dall'organizzazione dei sistemi sanitari". Dunque con "vantaggi socio-economici" e la possibilità di "migliorare i servizi sanitari sul territorio. Ma per l'attivazione sin dall'anno accademico 2020-2021 servono appunto risorse e qui entra in campo Serinar che mette a disposizione "risorse finanziarie fino a un massimo di 11,25 milioni di euro in un arco temporale di anni venti" e il supporto del Comune con mezzo milione di euro. (fonte Dire)