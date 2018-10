Falsi addetti Alea bussano alle porte e chiedono soldi, l'allerta ai cittadini

Si sono verificati in questi giorni casi di falsi addetti Alea che si sono presentati nelle abitazioni dei cittadini, in attesa della distribuzione dei contenitori per il Porta a Porta, identificandosi come operatori autorizzati, fornendo false informazioni e chiedendo soldi. Si raccomanda di adottare la massima prudenza e di richiedere il tesserino di riconoscimento in dotazione al personale dell’azienda di gestione dei rifiuti, Alea Ambiente. Inoltre, Alea precisa che gli incaricati alla distribuzione non sono autorizzati a richiedere alcun tipo di compenso economico.

In caso di anomalie o di casi sospetti, l'azienda invita a segnalare l’accaduto alle forze dell’ordine e ad Alea Ambiente chiamando il Numero Verde 800.68.98.98 (solo da telefono fisso). Numero per chiamate da cellulari 0543 784700.