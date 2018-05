Dopo l'incursione di Striscia La Notizia, il falso dentista si mette a posto e sconta il "servizio sociale"

Non andrà a processo per il reato di "abuso della professione medica", ma risolverà il sua pendenza con la giustizia con una specie di lavori sociali presso un ente di assistenza di Meldola. Tecnicamente si chiama "messa alla prova" ed è un istituto giuridico alternativo al processo che ha scelto di utilizzare il falso dentista di 53 anni che lo scorso ottobre è stato protagonista di un'incursione di Striscia La Notizia a Meldola. Secondo le accuse, l'odontotecnico 53enne avrebbe svolto mansioni anche di odontoiatra abusando del timbro del direttore sanitario della struttura, a Meldola.

Dopo le due puntate di Striscia La Notizia con l'inviato Moreno Morello a Meldola, allertata da una cliente del falso dentista, lo scorso 8 novembre c'è stata l'ispezione dei Carabinieri del Nas. Il sopralluogo dei militari è arrivato quando la struttura era stata già chiusa dall'odontotecnico, a causa della bufera scatenata dalla trasmissione televisiva satirica di Canale 5. Nel controllo, tuttavia, non sono state rinvenute irregolarità dal punto di vista dell'adeguatezza della struttura. Per questo a seguito dell'accertamento non è stato posto sotto sequestro.

Per questo l'odontotecnico - che è proprietario dello studio dentistico - presto lo riaprirà con regolare personale medico e lui si occuperà solo di aspetti amministrativi. Nel frattempo "sconterà" i servizi sociali. Il 53enne, difeso dall'avvocato Giovanni Principato, ha scelto appunto la "messa alla prova" e da alcuni giorni ha iniziato un periodo di "servizio sociale" a favore della comunità, che durerà per tre mesi. Al termine dei tre mesi, se tutto andrà bene, vedrà quindi chiudersi il processo per abuso di professione senza l'emissione di una sentenza e la conseguente estinzione del reato. Ma quello che più conta è che l'attività dello studio dentistico andrà avanti con tutte le professionalità certificate al posto giusto.