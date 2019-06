Famiglia di anatroccoli a spasso in un incrocio trafficato salvata dalla Polizia Locale

Singolare “salvataggio” quello messo in opera da una pattuglia della Polizia Locale nel pomeriggio di giovedì, quando intorno alle 17.15 si è dovuta fermare per una simpatica famiglia di anatra e diversi anatroccoli che “passeggiavano” nel trafficatissimo piazzale di Ravaldino. Gli animali, probabilmente fuggiti dal qualche vicino parco, forse il Parco Urbano o il parco della Resistenza, sono stati ovviamente presi in custodia per essere trasferiti in un luogo più adatto e sicuro.