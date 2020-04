Famiglia in difficoltà economica a causa del virus, dalla storia raccontata su ForlìToday nasce la raccolta fondi

La macchina della solidarietà si mette in moto dal basso. Dopo l'appello, infatti, una lettrice si è fatta promotrice di una raccolta fondi online da destinare ad una famiglia in difficoltà. Protagonista di questa storia è una donna invalida, messa in difficoltà economica dal virus, con anche le figlie costrette dopo 15 giorni a dover abbandonare l'attività del servizio civile. La donna, nel giorno di Pasqua, ha raccontato come è stata la sua “Pasqua alternativa”, tra spese, difficoltà economiche e tante incognite. ForlìToday ha pubblicato la sua vicenda domenica.

Dopo aver letto l'articolo, una lettrice ha contattato la diretta interessata e ha offerto un sostegno alla famiglia in difficoltà in questa fase così delicata. In questo modo è nata una piccola raccolta di fondi sulla piattaforma 'Go fund me', che permette di raccogliere denaro su internet. I soldi saranno destinati alle necessità della famiglia che ha scritto a ForlìToday, una somma che permetterà di alleviare per lo meno la paura per le incognite lavorative di queste prime settimane.