Famiglia tradizionale, ancora polemiche: "Dall'assessore alle pari opportunità frasi discriminatorie"

Continua la polemica a distanza tra Comune e i gruppi politici e associativi di sinistra, sulla scelta del municipio di cassare un progetto già finanziato delle associazioni "Un secco no" e "Delfi" di formazione contro la discriminazione sessuale, con la motivazione che "l'amministrazione aderisce ad un modello di famiglia tradizionale". Una scelta così giustificata dall'assessore alle Pari Opportunità Andrea Cintorino: "Cara associazione "Un Secco No", la trasparenza e la chiarezza sopra tutto. Questa Giunta è in prima fila nella lotta contro la violenza di genere e contro gli abusi sui bambini e su soggetti deboli. Noi pensiamo che il modello famigliare con padre, madre e figli sia una verità antropologica e non uno ‘stereotipo’ e non condividiamo le teorie relativiste. E’ evidente anche che nulla nel nostro programma e nelle nostre decisioni contrasta con l’articolo 3 della Costituzione, né con l’inclusione sociale. Ed è falso che la Giunta impedisca l’attività di questa associazione o abbia bloccato i finanziamenti regionali. Queste bugie, tuttavia, la dicono lunga sull’ideologismo strumentale che muove le associazioni firmatarie dell’appello". In un'intervista Cintorino ha ribadito inoltre che il progetto includeva iniziative "anche sui gay" e che la nuova amministrazione non promuove "politiche Lgbt".

Ad aggiungere il proprio dissenso è Lucia Bongarzone, coordinatrice regionale delle donne Pd: "Ho dovuto rileggere più volte le dichiarazioni dell’Assessora Cintorino, perché pensavo che una rappresentante delle istituzioni non potesse riuscire a formulare delle frasi così gravi e discriminatorie. Le motivazioni con cui l’assessora Cintorino ha giustificato la scelta del Comune di Forlì di non autorizzare i progetti di formazione contro la violenza di genere e le discriminazioni per l’orientamento sessuale promosse da due associazioni di Forlì, infatti riflettono una concezione della famiglia che ormai ha poco a che vedere con la realtà delle famiglie italiane”. “Mi chiedo – continua Bongarzone – se per il comune di Forlì, e per l’assessora Cintorino, le coppie separate, le madri o i padri single, le famiglie adottive, le coppie non sposate con figli, e potrei andare avanti a lungo con l’elenco, siano incluse nel modello di famiglia tradizionale al quale il comune di Forlì ‘aderisce’, per usare le parole dell’assessora. Voglio sottolineare che i progetti delle due associazioni erano già stati finanziati dalla Regione e approvati dalla precedente amministrazione, dunque la decisione di bloccarli sembra solo una presa di posizione politica che ha solo uno scopo propagandistico”.

Sul tema anche il consigliere comunale di “Italia Viva” Massimo Marchi: "Non è accettabile che ancora oggi si discuta di quale sia il modello di famiglia da considerare “normale” e che soprattutto un assessore con la delega alle pari opportunità si lasci andare a dichiarazioni discriminatorie. Già dalle linee programmatiche esposte dal sindaco in Consiglio Comunale avevamo inteso come la giunta non considerasse le questioni di genere con la dovuta importanza. Da cristiano praticante ho rispetto per tutte le persone, a prescindere dal loro orientamento, e credo fermamente che l'amministrazione debba essere al di sopra delle parti e garantire parità di genere a tutti.

“Inoltre ricordo all’assessore - ha aggiunto Marchi - che i progetti in questione, fondamentali per il contrasto alle discriminazioni di genere, erano già stati approvati da parte dell’amministrazione Drei con una delibera comunale immediatamente eseguibile. Pertanto la giunta avrebbe dovuto soltanto renderla operativa. Non ci sono cittadini di serie A e di serie B: speriamo che l’assessore torni sui propri passi e pensi al bene dei propri cittadini, piuttosto che farsi portavoce di superate visioni della famiglia e della società soltanto per strizzare l’occhio ad una parte del proprio elettorato”.