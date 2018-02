Fanno 'buco' a scuola e vanno a Cesenatico per fumare marijuana: uno viene denunciato

Tre giovani residenti nel forlivese, tra cui un minorenne, hanno deciso venerdì mattina di "marinare" la scuola e di recarsi a Cesenatico, con l'automobile del più grande dei tre. Dopo avere posteggiato, hanno passeggiato fino ad arrivare alla scogliera del molo di ingresso al portocanale, dove hanno deciso di farsi una canna. Sono stato così notati da un agente del Commissariato di Polizia di Cesena, fuori servizio, il quale, senza perderli di vista, ha richiesto l'intervento di una pattuglia dell'Unità Antidegrado della Polizia Municipale, che pochi minuti dopo è giunta sul posto.

Gli agenti hanno perquisito i tre e l’auto con la quale erano giunti a Cesenatico: sono stati sequestrati circa 20 grammi di hashish e marijuana, nonché attrezzature per il confezionamento e lo spaccio. I ragazzi sono stati quindi portati in ufficio: il minorenne è stato consegnato alla madre. Il proprietario della vettura, incensurato, è stato denunciato a piede libero per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti.