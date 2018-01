Fanno "buco" da scuola e rubano un furgone: la bravata costa cara ad una coppietta

Fanno “buco” da scuola e rubano un furgone. La bravata è costata a cara a due studenti minorenni, denunciati a piede libero al Tribunale dei Minori di Bologna con l'accusa di furto in concorso. Il fatto è avvenuto venerdì scorso. La coppia, rispettivamente di 16 e 17 anni, dopo aver deciso di marinare le lezioni, si sono imbattuti in un furgone lasciato temporaneamente incustodito ed in moto. A quel punto hanno deciso di salirvi a bordo e darsi alla fuga.

Immediatamente sono scattate le note di ricerca del mezzo. Il ragazzo è stato rintracciato anche grazie alla collaborazione del padre, che, contattandolo telefonicamente, lo ha convinto ad abbandonare il mezzo, permettendo così agli agenti di accompagnarlo successivamente in Questura unitamentealla ragazza. Entrambi, dopo le formalità di rito, sono stati affidati ai propri genitori. Il furgone è stato restituito al legittimo proprietario, un commerciante forlivese di 52 anni.