Fanno razzia di vestiti all'outlet di Castel Guelfo: la trasferta finisce in arresto

Sorpresi a rubare nella giornata all’interno dei negozi del centro commerciale “The Style Outlets” di Castel Guelfo. Tre marocchini, residenti nella provincia di Forlì-Cesena, sono stati arrestati mercoledì dai Carabinieri di Castel San Pietro Terme con l'accusa di furto aggravato. Il gruppetto ha razziato capi d'abbigliamento per un valore di circa mille euro. La refurtiva è stata recuperata e restituita al legittimo proprietario. In attesa del Giudizio direttissimo, i tre marocchini sono stati trattenuti in camera di sicurezza.