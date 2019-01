Fantariciclando: continua negli asili il progetto di educazione artistica, letteraria e ambientale

Proseguono i laboratori del progetto “Fantariciclando” legati all’offerta formativa del “Mause”, Multicentro Area Urbana per la Sostenibilità e l’Educazione Ambientale del Comune di Forlì. Il prossimo appuntamento è in programma mercoledì all’Istituto Comprensivo numero 4 “Annalena Tonelli”, alla scuola dell’Infanzia Manzoni in via Gorizia 69 e coinvolgerà i 28 bambini della classe 5A. Il laboratorio dal titolo “Piatti mostruosi” seguirà la metodologia didattica di “Fantariciclando” volta a stimolare il rapporto creativo dei bambini con l’universo artistico e letterario, sollecitandoli a “fare” azioni di sostenibilità ambientale. Gli incontri successivi si terranno il 30 gennaio e il 6 febbraio nella Scuola dell’Infanzia “La Lucertola Blu” dell’Istituto Comprensivo numero 7. Info: www.fantariciclando.it .