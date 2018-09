La Fanzinoteca d'Italia 0.2 porta il mondo delle fanzine a Savignano e Ancona

Un evento di seguito all'altro, senza tregua e, stagione estiva appena passata, senza alcuna vacanza. Le costanti presenze e aperture del Centro Nazionale Studi Fanzine - Fanzinoteca d'Italia 0.2, eseguite per tutta l’estate, dopo il mese di agosto vede buttarsi a capofitto, nel mese correte, passando da una iniziativa all’altra, come la recente iniziativa per la "Giornata Internazionale dell'Alfabetizzazione 2018" tenutasi l'8 settembre. A seguire si va spediti con le trasferte di Savignano sul Rubicone e Ancona. La prima, dove sarà allestita presso il “SI Fest OFF” una esposizione consultabile di fanzine nazionali, che verrà inauguratavenerdì alle 18, e si vedrà tutto questo e molto altro ancora nel Talk con Gianluca Umiliacchi, esperto nazionale fanzinotecario presidente della Fanzinoteca d’Italia 0.2, che sabato alle 17, si troverà disponibile con l'incontro aperto a tutti gli interessati in viale Matteotti di Savignano. La seconda dove sarà proposta una Mostra Fanzinara, con allestimento artistico, per il grande pubblico del "La Mia Generazione Festival", un evento contemporaneo, fatto di performance coinvolgenti che partono da un passato abbastanza recente per ispirare il futuro. Insomma un grande mondo di passione, comunicazione e confronto che aspetta solo di essere scoperto e vissuto nel modo più adeguato.

Il "Si Fest Off" nasce nel 2009 e nasce con l’intento di dare spazio a nuovi talenti in campo fotografico ed oltre. Dai suoi primi anni di attività ad oggi, è diventato un vero e proprio punto di riferimento grazie ad una organizzazione curata e attenta l’Off è stato menzionato nel 2012 come miglior evento collaterale del Sì Fest. !La Mia Generazione Festival", che si svolgerà in gran parte a La Mole Ancona, si sviluppa come un’esperienza immersiva con la presenza di ospiti che hanno inciso sull’estetica, sull’etica e sul gusto, ma anche l’atmosfera del clubbing, la sperimentazione, il dialogo senza filtri tra artisti e pubblico che sarà scambio e divertimento. "Due valide occasione, queste, per vivere da un altro punto di vista la produzione editoriale fanzinara, formata tante testate di auto-edizione, grazie all'incessante attività fanzinotecaria, che da nove anni prosegue frenetica senza sosta, numeri che dimostrano, senza alcun dubbio il valido traguardo raggiunto, considerando l'unicità di tale realtà, oltre al fatto che la forza fisica ed economica è stata investita solamente dalla associazione e dagli stessi volontari. Un risultato, quindi, di cui essere ben fieri ma, al tempo stesso, anche un punto di partenza - spiega l'esperto fanzinotecario, Umiliacchi -. Infatti sono in cantiere gli eventi legati al “Decimo Anno di Attività Fanzinara”, perché 9 anni di immancabile successo significano la certezza che questa unica realtà può soltanto crescere ancora". Per conoscere dettagliatamente le iniziative e chiedere informazioni sull'esclusiva “Biblioteca delle fanzine” visitate il sito www.fanzinoteca.it o contattateci fanzinoteca@fanzineitaliane.it