Alla Fanzinoteca il Premio Nazionale dalla "Giornata Europea delle Lingue"

Il Centro Nazionale Studi Fanzine - Fanzinoteca d'Italia 0.2 è sempre in pista con iniziative socio-culturale aperte alla cittadinanza forlivese e a tutto il pubblico internazionale. E, tra una proposta e l'altra, di recente la "Settimana della Didattica in Archivio" e attualmente in corso "Il Maggio dei Libri", si trova a ricevere il Premio Europeo dalla "Giornata Europea delle Lingue", con la proposta presentata nel 2017. Questo Premio è consecutivo a quello del 2016, ricevuto sempre per la partecipazione all'evento europeo, premio annuale che ha l’obiettivo di mettere in evidenza il lavoro dei partecipanti provenienti da tutta Europa.

Tra i progetti vincitori, selezionati tra tutti i Paesi europei partecipanti, sono stati individuati per i risultati di rilievo conseguiti come riconoscimento per ogni realtà di ogni Nazione. La giuria ha conferito per l’Italia il Premio al progetto proposto dal Centro Nazionale Studi Fanzine - Fanzinoteca d'Italia 0.2 vincitore, tra le tantissime proposte attivate, per la Nazione italiana. L'eccellenza italiana del Centro Nazionale Studi Fanzine, oltre a sapersi valorizzare per il reale valore socio-culturale che ricopre, riceve pieno riscontro in ciò che propone, infatti con questo Premio giunge a quota sette in solo 8 anni di lavoro.

"I numeri parlano da soli, i dati sono chiari, in 8 anni di attività e iniziative - afferma l'esperto nazionale fanzinotecario Gianluca Umiliacchi -. Circa 7.000 pezzi di fanzine presenti in sede, unico luogo in tutta Italia; la realizzazione di oltre 1.000 eventi di spessore locale, nazionale ed internazionale; con un riscontro di più 65.000 partecipanti/visitatori (provenienti da tutta Italia, Francia, Germania e anche USA); arrivate a 9 tesi di òaurea supportate con l'assistenza esterna da parte dell'esperto nazionale fanzinotecario Umiliacchi; la realtà fanzinotecaria è stata analizzata, nel suo insieme e servizi, già in 7 Tesi di Laurea nazionali; una raccolta di circa 20 Tesi di Laurea dedicate al tema fanzinaro; tutto questo con un coinvolgimento generico di oltre 83.000 appassionati e interessati, e scusate se è poco".

"Ma non ci si ferma qui - promette Umiliacchi -. La sede fanzinotecaria ha impostato attività mirate per giovani e meno giovani, come all'attivo la collaborazione con l'ente Technè per stage scolastici e lavorativi, borse di lavoro, rivolte agli adolescenti e adulti di Categorie Protette per circa 20 presenze; adesioni alla younERcard con volontariato in sede di 5 giovani; sempre in prima fila per adesioni a progetti sociali rivolti a Asilo Politico, Arresti Domiciliari, ecc. un'attività energetica che ha visto muovere i primi passi di molti appassionati e interessati, alcuni diventati poi professionisti del loro settore, un movimento che senza sorta di orario, mattina, pomeriggio o sera tarda, ha fatto confluire presso i locali della Fanzinoteca d'Italia 0.2 un'infinità di persone, di tutte le età, i sessi e le etnie, contando ben oltre 18.000 presenze/partecipazioni solo per il 2017".



"Un risultato, quindi, di cui essere ben fieri ma, al tempo stesso, anche un punto di partenza. Non è che l'inizio, perché 8 anni di immancabile successo significano la certezza che questa unica realtà può soltanto crescere ancora. Inaugurata nel 2010 la prima, ed unica, Fanzinoteca d'Italia 0.2 grazie alla competenza e professionalità dimostrata è diventata uno dei più importanti luoghi del panorama per la cultura non ufficiale italiana - conclude -. Dal 2010 ad oggi il Centro Nazionale Studi Fanzine - Fanzinoteca d'Italia 0.2 si è conquistato un’attenzione particolare da parte del grande pubblico e degli addetti ai lavori per l’importante ruolo nazionale che è in grado si svolgere nella sua unicità, con la promozione della cultura alternativa". Per conoscere dettagliatamente le iniziative e chiedere informazioni sull'esclusiva “Biblioteca delle fanzine” visitate il sito www.fanzinoteca.it o contattateci fanzinoteca@fanzineitaliane.it