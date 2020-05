Sanità, la fase 2 degli sportelli Cup: come muoversi per prenotazioni, scelta e revoca del medico

Con l'inizio della "fase 2", anche l'Ausl Romagna - Forlì sta riorganizzando i propri servizi. Chi ha avuto una prestazione sospesa a seguito dell’emergenza Covid-2019 non deve, in questo momento, riprenotarla. Sarà cura dell’Azienda comunicare quando tali prestazioni riprenderanno e le modalità con le quali poterne usufruire. Le prestazioni attualmente prenotabili sono quelle prioritarie (a parte gli esami di laboratorio) ed è sempre consigliato utilizzare il Cup telefonico oppure il Fascicolo Sanitario Elettronico.

E’ possibile effettuare la prenotazione di prestazioni di laboratorio analisi inviando una e-mail all’indirizzo "sportelloonline.fo@auslromagna.it" o "sportello.unico.fo@pec.auslromagna.it" indicando nell’oggetto "Penotazione laboratorio laboratorio analisi", allegando la prescrizione e indicando giorno e punto prelievi presso il quale effettuare il prelievo. Inoltre è necessario indicare un recapito telefonico per eventuali comunicazioni. E' possibile telefonare dal lunedì al sabato, dalle 7:30 alle 12:30, ai numeri 0543/733147 – 733176 – 731717 – 731718 – 733212. E' possibile recarsi gli sportelli negli orari di apertura al pubblico consultabili sul sito dell’Ausl "https://www.auslromagna.it/".

L’accesso diretto ai punti prelievi di Via Colombo, Padiglione Vallisneri dell'ospedale "Morgagni Pierantoni" e Casa della Salute di Forlimpopoli è garantito esclusivamente per le prestazioni di laboratorio urgenti-prioritarie e per eseguire il dosaggio del tempo di quick per pazienti in terapia anticoagulante orale.

Per attività di scelta/revoca medico, esenzioni e duplicati Ts è possibile inviare una e-mail all’indirizzo "sportelloonline.fo@auslromagna.it" o "sportello.unico.fo@pec.auslromagna.it" oppure telefonare, dal lunedì al sabato dalle ore 7:30 alle ore 12:30, ai numeri 0543/733656 – 733678. Nei casi in cui sia indispensabile l’accesso allo sportello, è consigliabile prendere prima un appuntamento.