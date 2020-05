Fase 2, telefoni roventi alla Polizia Locale: dalla "corsetta" alla fidanzata, le domande più frequenti

Molti forlivesi devono ancora metabolizzare le regole della cosiddetta "fase 2", quella della "convivenza col virus". In questi giorni i telefoni della sala operativa del comando della Polizia Locale dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivesi sono particolarmente roventi. Tra le richieste più insistenti, malgrado sia stato più volte chiarito questo aspetto, se la fidanzata può essere considerata o meno un congiunto.

Il sindaco Gian Luca Zattini, attraverso la sua pagina Facebook, ha diffuso le domande/risposte più frequenti che arrivano quotidianamente alla centrale operativa della Municipale. Dal primo cittadino un ringraziamento al personale del Corpo, "che ogni giorno informa i cittadini sulle disposizioni governative e regionali in vigore fino al 18 maggio".

Le domande più frequenti

Posso andare con mia moglie alla casa al mare a Cesenatico? No, solo il titolare dell'immobile può andare per la sola manutenzione.

Posso andare al parco a correre? Sì, ma da solo e bisogna tenere la distanza di un metro se si cammina e due metri se si corre.

Posso andare in auto con mia moglie e mio figlio? Si, un nucleo familiare si può spostare in auto solo per incontrare i congiunti a livello regionale.

Al cimitero e in strada devo usare la mascherina? No.

La mia "morosa" è un congiunto? Sì, bisogna barrare la casella necessità nell'autodichiarazione, indicare l'abitazione di partenza e l'indirizzo di arrivo.