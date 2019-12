Fatto con prodotti del territorio: l'agri-panettone debutta al Mercato di viale Bologna

Sarà un ‘dolce Natale’ quello che i consumatori potranno trascorrere al Mercato di Campagna Amica di viale Bologna 75 (Forlì). Dopo l’aperi-cena contadino in programma questa sera, dalle 18.30, a base di stinco al forno con verza o patate, sabato 21 dicembre il Mercato celebrerà i dolci della tradizione con presentazione e assaggi dei primi agripanettoni e pandori 100% italiani. Durante la mattinata, infatti, sarà possibile degustare il panettone con grano 100% nazionale, frutto della collaborazione tra Sis, Società Italiana Sementi di Bologna, mulino Pivetti di Cento (Ferrara), Coprob (cooperativa produttori bieticolo-saccariferi) e la cooperativa Deco Industrie di Bagnacavallo (Ravenna).

Per produrlo è stato utilizzato grano tenero della varietà “Giorgione”, da cui si ottiene una farina al top della qualità per la trasformazione in prodotti da forno. Selezionato, coltivato, raccolto e macinato in Italia, il Giorgione è un grano tenero frutto della ricerca di Sis, ottenuto con incroci naturali e senza impiego di organismi transgenici, ma valorizzando il meglio della tradizione produttiva del grano nel nostro Paese. Oltre all’ingrediente base, la farina, il panettone 100% italiano utilizza burro, zucchero, uova, lievito madre e scorze di arance candite, tutti di produttori nazionali. Buono da mangiare, dunque, ma anche da regalare. Il Mercato di Campagna Amica di Forlì, come ogni sabato, sarà aperto infatti dalle ore 8 per consentire ai cittadini-consumatori di fare doni enogastronomici a km zero e una spesa buona, sana e locale. A partire dalle ore 12, inoltre, possibilità di pranzare con i piatti contadini realizzati dalla cucina del Mercato con ingredienti locali e di stagione. La Cucina del Mercato è aperta tutte le settimane il martedì, giovedì e sabato a pranzo.

Ecco gli orari del Mercato di viale Bologna 75 (APERTO ANCHE MARTEDI’ 24 DICEMBRE DALLE 8 ALLE 14)

- Mercato dei produttori aperto martedì e sabato dalle 8 alle 14; giovedì dalle 15 alle 19

- Punto Campagna Amica-Macelleria aperto lun, mart e mercoledì dalle 8 alle 14; dal giovedì al sabato dalle 8 alle 19.