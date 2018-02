"Fede e Valore": la mostra dedicata alla Grande Guerra lascia Forlì

Si è conclusa la tappa forlivese della mostra itinerante sulla Grande Guerra - Fede e Valore - promossa dall’Esercito inaugurata lo scorso 12 febbraio al "Sacrario ai Caduti" di Forlì. L'attività, tesa a far rivivere i volti e i luoghi della grande e tragica vicenda dell’Italia in armi, organizzata dal 66esimo Reggimento Fanteria Aeromobile "Trieste" con il supporto delle associazioni combattentistiche e d'arma e di appassionati collezionisti forlivesi ha registrato un migliaio di visitatori ed un unanime apprezzamento per aver presentato, con un semplice e originale linguaggio comunicativo, i silenziosi "atti di valore" dell'Esercito e la tragica quotidianità vissuta dagli uomini in uniforme al fronte, dalle donne e dalle famiglie nei luoghi di origini.

La mostra con gli interessanti approfondimenti esplicativi che hanno rievocato gli avvenimenti attraverso video, fotografie, stampe, preziosi cimeli, uniformi , armi e equipaggiamenti d'epoca, è riuscita a catalizzare l'attenzione di bambini, ragazzi, genitori e nonni su un pezzo di storia dell'Italia e dell'Esercito. Numerosi gli istituti scolastici della provincia che hanno aderito all'iniziativa storico-culturale partecipando con insegnanti e studenti alle visite guidate messe a disposizione dal 66° Reggimento fanteria aeromobile "Trieste". La partecipazione della cittadinanza forlivese e l'interesse di uomini e donne di diverse generazioni, conferma Forlì quale città aperta alle iniziative culturali ed il solido legame della città romagnola con il 66esimo Reggimento.