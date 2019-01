Federconsumatori: "Varco Ztl, le multe sono tutte uguali, vanno tutte annullate per giustizia"

Le multe sono tutte uguali e di conseguenza vanno tutte annullate, senza fare distinzioni tra multati di serie A e multati di serie B. Lo ribadisce Milad Basir, presidente di Federconsumatori, sul pasticcio del varco Ztl in via Miller sorvegliato da telecamere che nella sua prima fase di avvio ha causato centinaia di multe che, impugnate, stanno venendo annullate, anche perché la stessa Polizia Municipale ha riconosciuto di essere poi intervenuta sulla segnaletica. Tuttavia non tutti hanno fatto ricorso e alcuni hanno già pagato. Federconsumatori chiede parità di trattamento.

Attacca Basir: “Con stupore ho letto il comunicato del Comune di Forlì in merito alle nostre richieste e appello di annullare tutte le multe e rimborsare tutti i cittadini che hanno pagato le loro multe in tempi reali. Le motivazioni di tutte le multe sono uguali : la violazione dell'art. 7 del codice della strada. Lo stesso corpo della polizia Municipale nella sua comunicazione afferma 'in considerazione della circostanza per la quale la segnaletica del varco elettronico di accesso alla ZTL in Forlì all'intersezione tra il corso Armando Diaz e la via Giuseppe Miller è stata a più riprese modificata e implementata si ritiene che le motivazioni addotte possono avere un fondamento'. Dunque, come si legge, le motivazione delle multe sono uguali per tutti: la segnaletica non chiara che ha indotto molti cittadini a transitare in via Miller. Inoltre, come già sopra descritto, la Polizia Municipale ha ammesso che le motivazioni addotte possono avere un fondamento, fatto confermato dall'accoglimento da parte del Giudice dei ricorsi presentati”.

“Noi ribadiamo con forza le nostre richieste in nome della trasparenza e della giustizia. La legge è uguale per tutti compreso anche il Comune di Forlì, nessuno è al di sopra della legge . Le sentenze dei nostri Tribunali vanno rispettate ed applicate sia dai cittadini che da chi rappresenta gli stessi, per cui chiedo con forza :al nostro sindaco di prendere atto di questa interessante sentenza e di procedere alla sua applicazione nei seguenti termini: rimborsare tutte le persone che hanno pagato le contravvenzione fino alla data del pronunciamento della sentenza, il 10.12.2018, annullare tutte le contravvenzione non pagate entro tale termine, aggiustare e modificare la segnaletica stradale e renderle più visibile. In un momento cosi difficile i cittadini vanno aiutati e sostenuti e se qualcuno rispettoso della regola ha già pagato ciò che non deve pagare allora va rimborsato e ringraziato per il suo comportamento corretto, non il contrario”.