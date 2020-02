Con "Parto per marte" si è fatto conoscere su Spotify: debutta il primo album del cantautore Federico Brunazzi

"Basta una canzone". E' uscito sulle piattofrme musicali online il primo auto del 24enne cantautore e chitarrista forlivese, Federico Brunazzi. Cinque brani inediti di questo giovane musicista, balzato all'attenzione di Spotify con "Parto per marte", che lo ha inserito nel 2019 nella seconda playlist italiana del genere "Scuola Indie", ottenendo incoraggianti dati di ascolto, oltre 30mila ascoltatori in ben 55 paesi del mondo, a cui sono seguiti altri due singoli "Il Castello di un Re" e "Sembra un sogno".

Questi primi brani firmati da lui gli sono valsi la selezione al primo "Secret Concert", organizzato da "Indie Italy" e "My Shindig" all'Ippodromo di Milano e l'attenzione di qualche radio dell'Interland Milanese, ed è fra i 3 vincitori parimerito dello "Sghisa Music Contest" in collaborazione col "Mei" di Faenza, sotto la direzione artistica della cantante e presentatrice Eleonora Mazzotti, che prossimamente ospiteranno due dei suoi primi importanti concerti: il 19 marzo all'Osteria della Sghisa a Faenza e al Festival Mei 2020, che si svolgerà dal 2 al 4 ottobre a Faenza. Un repertorio il suo che, almeno per ora, sembra attestarsi sul genere Indie-Pop, una musica che parla di emozioni, di vita e di sogni, e se sia un racconto di sè o puro esercizio di fantasia, dovremmo chiederlo a lui.

La sua è una musica semplice, fresca e immediata, senza artifizi, un po' come chi l'ha scritta, che denota una vena romantica a tratti malinconica, senza mai rinunciare al ritmo, pause comprese, che il giovane artista usa con buon gusto musicale. Insomma Forlì si conferma ancora una volta essere una prolifica fucina di giovani musicisti, indipendenti e non, che hanno qualcosa da dire, da farci ascoltare, e che come Federico Brunazzi, hanno trovato nella musica, almeno per il momento una collocazione naturale, prima ancora forse che su un piano prettamente economico, sul piano emozionale e di espressione artistica. [SPOTIFY] https://open.spotify.com/artist/5RDoWXjo1dWACjUcEH4iHE?si=ULAJ_oM-RDWMPSntK3HNMQ [YOUTUBE] https://www.youtube.com/channel/UCkR2i8d-AXphs517-7Zxe2w [INSTAGRAM] https://instagram.com/federicobrunazzi?igshid=5bsxab77rmar