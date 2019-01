Bertinoro, novità nella giunta Fratto: Federico Campori nuovo assessore

Lunedì il sindaco Gabriele Antonio Fratto ha nominato Federico Campori assessore con deleghe al volontariato, associazionismo, frazioni, sport e tempo libero. Succede a Francesca Argelli, che a settembre aveva presentato le dimissioni per motivi lavorativi, ereditandone le deleghe. Classe 1986, è laureato in Giurisprudenza: praticante avvocato, collabora con uno studio legale di Forlì, risiede a Collinello, piccola frazione collinare del territorio comunale di Bertinoro. Campori è impegnato come presidente nel Consiglio di Zona numero 1 di Collinello, Bracciano e Polenta ed è attivo nell'associazionismo e appassionato di sport. Il neo-assessore è già operativo ed è disponibile a ricevere cittadini e associazioni su appuntamento, contattando la segreteria. Sarà presentato ufficialmente nel primo Consiglio Comunale del 2019.