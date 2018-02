"L'inferno non ha nuvole", inno all'amicizia di Federico Fabbri

Venerdì pomeriggio Federico Fabbri presenta il nuovo libro ai suoi concittadini. Il "non ancora quarantenne" - come ama definirsi - scrittore di Santa Sofia conferma il grande momento di prolificità, dopo gli ottimi riscontri del precedente "A piedi o su rotella la strada è sempre quella", scritto in compagnia dell'amica Giuliana Salvatori.

Questa volta il titolo è più cupo: "L'inferno non ha nuvole" (Les Flaneurs). Si tratta del primo romanzo per l'impiegato di banca, operativo nella sede Cariromagna di Civitella, con il "vizio" ormai conclamato della scrittura. "Da impiegato - sorride l'autore - devo trovare il modo per evadere dai numeri e la scrittura mi aiuta tanto. 40 anni? Li avrò solo il 19 giugno...".

Cimentarsi con la forma narrativa del romanzo, confessa "è stato piuttosto facile. Non mi aspettavo nulla e conoscevo bene i protagonisti. Nella seconda parte ho usato la fantasia e devo ringraziare la mia editor se ci sono riuscito". Il filo rosso, nei libri di Federico, sono gli amici, ritrovati, perduti e mai abbandonati nel contesto di un paese che è molto più di un'appartenenza geografica. "L'idea del nuovo libro - spiega Fabbri - è nata semplicemente per far rivivere amici che non ci sono più. Si tratta di un'opera che consiglio di leggere a tutti quelli che vogliono un mondo dove qualsiasi differenza venga considerata normalità".

E l'attaccamento al territorio, Fabbri lo dimostra anche nell'attivismo con le associazioni locali, per promuovere la cultura, la conoscenza e le riflessioni attorno a se stessi e la propria terra: "Nella valle del Bidente c'è un'associazione, che si chiama Sophia in libris. Sta facendo tantissimo. Dobbiamo solo fare in modo - auspica per una partecipazione sempre più vasta - che anche i giovani partecipino attivamente alle iniziative culturali".

E dopo la discesa all'inferno? Cos'altro dobbiamo aspettarci? "Un altro romanzo è già pronto - rivela - si intitola "L'assassino", 600 pagine dove finalmente mi invento tutto". Senza dimenticare la beneficenza, motore che da sempre spinge la sua penna: "Ho poi regalato un libro - spiega Fabbri - a un'associazione che lo pubblicherà e devolverà tutto il ricavato, ma non voglio che si sappia chi è l'autore...".

Infine, l'appello per amici e perché no, anche clienti allo sportello di tutti i giorni: "Ringrazio Alessio Rega e la mia casa editrice. Aspetto tutti quanti, venerdì sera, alle 18 e 45 in Fiaschetteria a Santa Sofia: aperitivo, presentazione, cena e tanta musica". Un po' di sana baldoria, insomma, per scacciare completamente le nuvole...e non pensare ai numeri.