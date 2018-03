Fermato per un controllo, sorpreso automobilista ebbro: denuncia e ritiro della patente

I Carabinieri della Compagnia di Forlì sono stati impegnati nel weekend appena trascorso in un servizio straordinario di controllo del territorio con l'impiego di più pattuglie. I militari di San Martino in Strada hanno denunciato una romena di 35 anni, senza fissa dimora, con alcuni precedenti alle spalle, poichè è risultata inottemperante alla misura del divieto di ritorno nel comune di Forlì per tre anni emessa dall’autorità di Pubblica sicurezza;

I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno controllato in viale Italia un ravennate trentottenne mentre si trovava alla guida di una "Opel Meriva". L'automobilista è risultato avere un tasso di alcol nel sangue superiore a più del doppio del limite consentito: per questo motivo è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza alcolica, oltre al ritiro della patente di guida con decurtazione dalla stessa di dieci punti.