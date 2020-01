Fermo nell'auto parcheggiata, il controllo della polizia individua un assuntore di droghe

Una presenza sospetta, solo in una macchina a motore spento, parcheggiata in via Casadio. Per questo è scattato il controllo su un giovane forlivese nella serata di giovedì. Il ragazzo, all'ispezione della pattuglia della Polizia, ha mostrato evidente nervosismo, consegnando di sua spontanea volontà una piccola dose di marijuana che aveva con sè. per questo è scattata la ssegnalazione amministrativa in Prefettura quale assuntore di droghe, per i provveidmenti del caso.