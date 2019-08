Feroce scazzottata in centro storico, ragazzo in coma al "Bufalini"

Feroce scazzottata, nel cuore della notte, in pieno centro storico a Forlì con un ragazzo finito in coma al "Bufalini" di Cesena. L'aggressione è avvenuta intorno alla mezzanotte in piazza Saffi quando, secondo le prime ricostruzioni, due giovani si sono picchiati a sangue fino a quando uno dei due è rimasto a terra privo di sensi. E' scattato l'allarme e, sul posto, sono intevenuti i mezzi del 118 e i carabinieri del Radiomobile. I sanitari hanno provveduto a stabilizzare il ferito, un ragazzo mulatto privo di documenti, e poi a causa delle gravi lesioni riportate è stato trasportato d'urgenza nel nosocomio cesenate dove è ricoverato nel reparto di Rianimazione ma non sarebbe in pericolo di vita. Sono in corso le indagini dei carabinieri sia per identificare il ferito che l'aggressore.