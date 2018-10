Festa a Borgo Sisa per il secolo di vita di "Peppino" Ancarani

In una atmosfera di allegria, insieme a familiari e amici, Giuseppe Ancarani ha salutato domenica scorsa il secolo di vita. In tanti sono intervenuti a Borgo Sisa alla festa per i cento anni di “Peppino”, condividendo con lui questo momento speciale e attestando personalmente i sentimenti di stima e affetto. Il saluto dell'amministrazione comunale di Forlì e un abbraccio a nome dell'intera comunità sono stati portati dal sindaco Davide Drei.