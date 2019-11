Bimbi giardinieri per un giorno al parco "Leopoldo Bertozzi" per la "Festa degli alberi"

2E' stata celebrata giovedì mattina al parco "Leopoldo Bertozzi" la "Festa degli alberi". L'area verde del quartiere Cava è stata animata e colorata dai bambini della scuola elementare "Livio Tempesta" , che nell'occasione hanno realizzato dei disegni dedicati all'appuntamento. L'appuntamento è stato realizzato in collaborazione con l'associazione Cava forever Group aps e il supporto operativo del gruppo Alpini città di Forlì. La "Giornata Nazionale degli Alberi" è stata istituita con la legge 10/2013 e prevede una piantumazione per ogni bambino nato, con l'obiettivo di promuovere la tutela dell'ambiente, la riduzione dell'inquinamento e la valorizzazione degli alberi in città.

Quest'anno sono stati messi a dimora dai bambini alberi da frutto, tra i quali due fichi e due cachi e due gelsi,con la supervisione dell' Ufficio Verde del Comune di Forlì, che ha individuato la zona più appropriata per la piantumazione, quella in prossimità della fontana pubblica. Hanno partecipato portando a tutti i presenti un ringraziamento sentito, la vice presidente del Consiglio comunale di Forlì, Alessandra Ascari Raccagni, e don Davide Brighi, parroco delle Parrocchie di Cava e Villanova.

I bambini hanno presentato i loro canti, poesie e disegni guidati dalle abili maestre che hanno sensibilizzato il tema della natura e del rispetto dell'ambiente. Alla iniziativa hanno contribuito con la loro presenza di presidio la Pubblica Assistenza città di Forlì e l'Associazione dei Genitori "La Tempesta nel Cuore", oltre ai cittadini e ai volontari del quartiere.