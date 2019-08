Educazione ambientale: una festa ecologica per celebrare Ronco Lido. Nuova segnaletica per il percorso fluviale

Educazione ambientale al centro di una manifestazione che si terrà a metà settembre al bacino fluviale di Ronco Lido. E' stata presentata dal vice coordinatore dei Quartieri della Zona Est, Antonio Fantini, l'idea di "FestAmbientE", evento aggregativo dei nove Quartieri facenti parte della stessa zona, approvato dalla giunta comunale riunitasi lunedì. Lo scopo, si legge nel documento, "è quello di far condividere a famiglie, giovani e adulti momenti di conoscenza del bacino fluviale del Ronco e di sensibilizzazione a promozione e tutela dell'ambiente, oltre a momenti di svago e divertimento anche per i più piccoli".

Durante l'iniziativa, viene illustrato nella delibera, verrà inaugurata la nuova segnaletica del percorso fluviale di Ronco Lido. Venerdì 20 settembre il Presidente Park di viale Roma ospiterà una tavola rotonda sulle tematiche ambientali, mentre domenica 22 settembre una giornata ecologica nell'area verde di Ronco Lido. "L'evento del venerdì, in particolare, costituisce un'occasione preziosa per analizzare potenzialità e criticità del bacino fluviale del Ronco, nonché per approfondire le tematiche ambientali di maggiore attualità e illustrare i comportamenti più idonei in caso di emergenze dettate da calamità naturali e la rete di istituzioni e associazioni preposte a tali situazioni", viene evidenziato.

"La giornata di domenica, invece, unisce a momenti di dialogo e confronto con istituzioni ed associazioni impegnate nel campo della Protezione Civile specifiche azioni per l'educazione ambientale e per la gestione del rischio attraverso una escursione ecologica, l'esposizione di mezzi di soccorso e di equipaggiamenti operativi dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile, l'illustrazione degli ambiti di impiego dei mezzi stessi e delle attività di salvataggio con dimostrazioni pratiche", viene specificato.