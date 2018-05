Festa Artusiana 2018, pubblicato il bando per l’Area Mercato

Se c’è un filo conduttore della Festa Artusiana nelle ventidue edizioni sin qui realizzate è la precisa scelta di campo per le materie prime, i prodotti di stagione e del territorio legati preferibilmente alla cucina di casa, la valorizzazione della memoria gastronomica. Tutto questo lo si trova nell’area Mercato di cui è stato pubblicato il bando di partecipazione (scadenza 4 giugno, info su www.festartusiana.it), ispirato alla filosofia dell’Artusi che caldeggiava di usare “sempre roba della più fine che vi farà ben figurare”.

Riservato ad associazioni, aziende agro alimentari, piccoli artigiani e allevatori, al centro deve esserci la qualità del prodotto, con una posizione di riguardo viene riservata ai prodotti biologici e alla promozione della biodiversità. La vetrina è di tutto rispetto se si pensa alle circa 130mila persone nella scorsa edizione della Festa.

Il mercato si dislocherà su quattro vie create ad hoc per l’occasione: Via delle Cose Diverse (via Saffi, via Oberdan, via Vecchiazzani) con gastronomia e prodotti della terra (meglio se di filiera corta), attrezzature tradizionali di cucina, vecchi mestieri, artigianato artistico; Via degli Erbaggi (via Veneto e via Sendi) con erbe, frutta e verdura e piante officinali; Via dei Gelati, Liquori e Sciroppi (via Costa) con dolciumi e liquori di produzione artigianale; via Kilometro Zero (via Sendi) con i prodotti biologici.

Ufficio Cultura tel. 0543-749237-4 (orario 10-13; durante la Festa 16-21).

Mail: info@festartusiana.it promozione@comune.forlimpopoli.fc.it

Siti: www.festartusiana.it www.forlimpopolicittartusiana.it