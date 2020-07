Festa Artusiana 2020: aperte le candidature per ristoranti e mercati

I ristoranti e i mercati che intendono candidarsi per partecipare alla Festa Artusiana 2020, si svolgerà dall’1 al 9 agosto a Forlimpopoli, possono farlo - entro il 14 luglio - seguendo le istruzioni che sono disponibili sul sito festartusiana.it. Con la Festa Artusiana, Forlimpopoli si trasforma nella capitale della scienza in cucina e dell’arte di mangiar bene per rendere omaggio al suo concittadino più illustre: Pellegrino Artusi, padre universalmente riconosciuto della cucina italiana, di cui ricorre quest’anno il bicentenario della nascita.

Un intreccio unico di suoni, profumi e sapori invade per nove giorni il centro storico della città di Forlimpopoli, teatro di un inedito dialogo tra gastronomia, cultura e intrattenimento. Il filo conduttore della Festa è la cucina domestica con le 790 ricette de “La Scienza in Cucina e l'Arte di Mangiar Bene” che vengono proposti nei ristoranti e stand allestiti lungo le strade e nelle piazze principali della città, rinominati per l'occasione come i capitoli del manuale. La Festa fa così proprie le parole, i racconti e lo spirito conviviale di quell’Italia che proprio il volume di Artusi ha contribuito a unificare non solo dal punto di vista gastronomico ma anche socio-culturale.

Giunta alla sua 24esima edizione, la Festa Artusiana rinnova la combinazione tra offerta gastronomica ed eventi culturali, tenendo nel contempo doverosamente conto delle prescrizioni sul distanziamento interpersonale in ottemperanza alle normative sul Covid-19: gli ingressi nell'area della Festa (per eventi e ristorazione) saranno controllati e garantiti anche grazie a modalità di prenotazione.

Anche con queste limitazioni, la Festa Artusiana rimarrà comunque una manifestazione unica, all'insegna di quella convivialità che affonda le sue radici nella cultura classica della sacralità dell'ospite. Moduli e informazioni approfondite su "http://www.festartusiana.it/ nuova-modulistica-per- ristoranti-e-mercato-della- festa-artusiana/". E' possibile contattare l'Ufficio Promozione del Comune di Forlimpopoli al numero 0543 749234 oppure inviare una mail a "festaartusiana@comune.forlimpopoli.fc.it".