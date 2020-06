La Festa Artusiana del bicentenario della nascita di Artusi si farà: versione "limited edition"

Le nuove disposizione emesse dalla Regione Emilia Romagna consentono l’organizzazione di sagre ed eventi che coinvolgono interi borghi, offrendo così la possibilità anche alla città di Forlimpopoli di riaccendere i motori di una delle Feste più attese di tutta la Romagna, ovvero le Feste Artusiane che si svolgerà quest’anno in una particolare “limited edition” per garantirne lo svolgimento in piena sicurezza.

E il Comune di Forlimpopoli, insieme a tutte le realtà cittadine che collaborano alla manifestazione, si sono immediatamente attivate per cercare di realizzare in tempi davvero record un’edizione, che per quanto di necessità un po’ ridotta nelle dimensioni per le norme anti-Covid comunque vigenti, vuole comunque conservare il carattere di festa popolare, aperta ed adatta a tutti, all’insegna del buon gusto e del buon vivere, che la caratterizza. E vuole, soprattutto, rendere omaggio alla figura di Pellegrino Artusi nel bicentenario della sua nascita, ragion per cui le nuove date individuate per la Festa Artusiana sono quelle comprese tra l’1 ed il 9 agosto, che abbracciano simbolicamente la data del 4 agosto, giorno del 200esimo compleanno dell’Artusi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L’amministrazione invita pertanto tutti i ristoratori interessati "a prendere parte alla Festa a voler prendere contatto con festaartusiana@comune.forlimpopoli.fc.it che poi richiederà tutte le informazioni necessarie. La Festa Artusiana “limited edition” si è rimessa in moto e non mancherà di rappresentare ancora una volta una delle maggiori attrazioni dell’estate romagnola".