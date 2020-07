Forlimpopoli non si ferma: ufficializzate le date della Festa Artusiana 2020

Tutti gli attori della festa artusiana, dagli uffici comunali alle associazioni di volontariato, dai ristoratori agli artisti che animeranno le serate, sono in piena attività per rendere possibile la XXIV edizione della festa artusiana, un'edizione necessariamente ridotta come possibilità di proposte e quindi anche di accesso per il pubblico, ma che vuole mantenere il suo spirito conviviale e di voglia di stare insieme gustando del cibo preparato con cura e passione, anche per festeggiare in maniera degna il bicentenario della nascita di Pelegrino Artusi.

"Invitiamo tutti coloro che amano la convivialità e lo stare bene insieme - dichiara Milena Garavini, sindaca di Forlimpopoli - a venire alla Festa Artusiana e a festeggiare il compleanno del nostro amato Pellegrino il 4 di agosto. Sarà una festa in versione più semplificata ma non per questo meno di qualità e con tante belle proposte, anche culturali e di spettacolo. Oltre ovviamente che di buona cucina. E tutto questo organizzato con il massimo rispetto della sicurezza punto. Segnatevi le date dall' 1 al 9 agosto e passate con noi le sere artusiane. Vi aspettiamo con l'entusiasmo il calore di sempre in una proposta del tutto originale