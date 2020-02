Festa Artusiana, si costruisce l'edizione del Bicentenario: incontro con le attività ristorative

In previsione della 24esima edizione della Festa Artusiana, l’amministrazione comunale di Forlimpopoli ha promosso per lunedì, alle 20.45, nella Sala del Consiglio comunale, un incontro dedicato a tutti gli operatori del settore della ristorazione per illustrare le linee portanti dell’Edizione del Bicentenario. Alla riunione pubblica sono invitati sia i rappresentanti dei ristoranti che hanno già partecipato alle scorse edizioni sia coloro che desiderebbero candidarsi a farlo per la prima volta.

In occasione del bicentenario della nascita di Artusi il Comune desidera infatti rinnovare ed ampliare non solo l’offerta culturale ma anche quella enogastronomica per le migliaia di persone che ogni sera affolleranno le vie della città artusiana dal 20 al 28 giugno. All’ordine del giorno la possibilità di confrontarsi con il sindaco Milena Garavini e gli assessori di riferimento per condividere lo spirito di questa manifestazione unica per carattere e successo e i modi migliori per presentare i propri prodotti e le proprie pietanze.