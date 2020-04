Festa Artusiana, data incerta. Il Comune: "Determinati a programmarla entro il 2020"

L'intenzione dell'amministrazione comunale di Forlimpopoli è di programmare la Festa Artusiana entro la fine dell'anno. "Non appena sarà possibile confermare le date della 24esima edizione della Festa Artusiana verranno fissate le nuove scadenze per ogni iniziativa e ambito", fa sapere il Comune. Stante la situazione di incertezza, il Comune ha deciso di sospendere i termini per la presentazione delle richieste di adesione alle diverse iniziative ed aree previste all'interno della Festa stessa, da quelle riservate ai ristoranti a quelle dedicate ai mercati a quelle pensate per i singoli cittadini (come l'aperura dei cortili di casa). Analogamente, per chi desidera comunque anticipare la sua adesione a vario titolo alla Festa, non viene richiesto al momento il versamento di alcuna caparra.

