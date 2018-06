Festa Artusiana, venerdì da tutto esaurito: pienone di gente per le strade di Forlimpopoli

La Festa Artusiana è un successo continuo: ancora tantissime persone hanno affollato venerdì sera Forlimpopoli per il terzultimo appuntamento con la festa dedicata alla gastronomia che si chiuderà domenica 1 luglio. Quasi tutti gli stand hanno registrato il pienone e, in certi casi, la fila per poter sedersi a tavola superava abbondantemente la mezzora di attesa. Bene anche gli stand che vendevano “cibo di strada”, dolci (come nel caso dei gemelli francesi di Lyon-Pais Beaujolais) e birre, per una festa che ormai non ha bisogno di presentazioni.