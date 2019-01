Gli "eVenti Verticali" incantano Piazza Saffi nella notte di Capodanno

Tanti forlivesi hanno scelto un'illuminatissima Piazza Saffi per festeggiare l'arrivo del nuovo anno. "Ringrazio i miei concittadini per aver contribuito nel 2018 a rendere la nostra città più operosa, bella e accogliente", è il messaggio del sindaco Davide Drei, pubblicato sulla propria pagina Facebook a poche ore dallo scoccare della mezzanotte. Sul palco è stata stappata la bottiglia di spumante in un'atmosfera di allegria, che ha visto anche la pista di pattinaggio presa d'assalto da tanti giovani.

Il programma degli eventi dell'ultimo dell'anno ha richiamato parecchie persone. C'era tanta curiosità per lo spettacolo della compagnia "eVenti Verticali", fondata a Forlì da Luca e Andrea Piallini. "Quadro", già replicato 52 volte al festival della birra TsingTao in Cina e in America, ha regalato una notte di meraviglia con il naso all'insù. Gli artisti (oltre ai fratelli Piallini anche quattro ragazze) si sono esibiti a 50 metri di altezza, coniugando diverse discipline artistiche e circensi, dalla danza verticale al cerchio e tessuti aerei. Uno spettacolo emozionante, che in tanti hanno voluto immortalare come ricordo con l'immancabile smartphone.

Alla mezzanotte il tradizionale brindisi è stato accompagnato anche dai fuochi d'artificio. Immancabile la presenza degli Alpini, che hanno offerto a tutti panettone e vin brulé per tenersi caldi. Ad animare la serata il dj set di Radio Bruno, con la speaker Vania Leoni e Dj Lopez. L'ultima notte dell'anno è filata liscia senza particolare problemi per i Vigili del Fuoco. E al pronto soccorso non vi sono stati accessi riconducibili a festeggiamenti o petardi.