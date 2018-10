"Peccati di gola" in Piazza Saffi: sarà un weekend goloso con la Festa del Cioccolato

Il primo weekend di novembre sarà all'insegna del gusto a Forlì, col cioccolato che diventa protagonista sul palcoscenico di piazza Aurelio Saffi. Sabato e domenica i maestri cioccolatieri dell’Associazione “Choco Amore”, in rappresentanza di 15 Regioni italiane e quindi ognuno con le proprie ricette, delizieranno dal primo mattino fino a notte il cuore del centro storico, soddisfando i peccati di gola di cittadini e turisti con la Festa del Cioccolato.

Il tour nazionale della Choco Amore è l’unico evento che si manifesta non solo come fiera-mercato ma come veicolo promozionale della cultura del prodotto artigianale di qualità. Ormai è risaputo che il cioccolato artigianale, considerato quello "vero", è un toccasana perché privo di conservanti e grassi idrogenati. Pertanto, avendo una durata di pochi mesi e di conseguenza impossibile trovarlo nella grande distribuzione, fa sì che questo evento diventi un’occasione unica per acquistare tali prodotti e farne una buona scorta.

Da questa edizione tra gli stand un laboratorio didattico in chiave professionale in cui i visitatori potranno apprendere come nasce e si produce il cioccolato, come quello fatto in casa, con una serie di performance a rotazione nel corso delle due giornate. Naturalmente per i bambini, essendo i veri protagonisti di questa dolce festa, oltre a tanto divertimento anche per loro laboratori didattici con il “Choco Play” impara giocando ad opera dello staff di animazione della Ludoteca Dadaumpa di Forlì. L'evento gode del patrocinio del Comune.