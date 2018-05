Festa dei bambini alla scuola "La nave", occasione per raccogliere fondi per la Siria

Nel giardino del polo didattico La Nave sabato pomeriggio si è tenuta la presentazione del libro “Da piccola ero down”, nel corso della Festa dei bambini. L’appuntamento è stato organizzato dall’Associazione di famiglie “La Cometa” e Scuole La Nave in collaborazione con Domus Coop, Centro Culturale don Francesco Ricci e Associazione Aiuto Adolescenza. Erano presenti il genetista Pierluigi Strippoli, professore associato di biologia applicata presso l’Università di Bologna, impegnato nella ricerca di una cura per la Trisomia 21, Elisabetta Pasini, moderatrice e mamma di Luigi Fuoco, da lei affettuosamente definito “trisomino”, e l’autrice, Isabella Piersanti, che nel libro racconta l’esperienza con Giulia, nata con la sindrome di Down. Era presente anche il marito dell’autrice, Francesco Maria Giovannelli, presidente dell’associazione Aiulas, “Aiuti per La Siria”. L’evento ha avuto un’appendice alla parrocchia di Santa Maria Lauretana dove Giovannelli ha ringraziato i bambini di Prima Comunione che in occasione della loro festa hanno scelto di sostenere l’Onlus. Le offerte raccolte serviranno ad acquistare medicinali per alcune famiglie siriane e giochi da giardino per una scuola materna a Damasco: quando la guerra finirà, i loro coetanei torneranno a giocare sullo scivolo.