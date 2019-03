Rocca San Casciano: partita la prevendita dei biglietti per la Festa del Falò

Anche quest'anno i biglietti per la "Festa del Falò" di Rocca San Casciano saranno disponibili online. Il Comitato Organizzatore della manifestazione rocchigiana, che si svolgerà il prossimo 27 aprile 2019, ha nuovamente affidato a ciaotickets.com la gestione per la prevendita dei biglietti.



Ciaotickets è uno dei più grandi portali d'Italia specializzato nella vendita di biglietti online di eventi e concerti fra i più importanti del Paese. Visitando il sito ufficiale www.festadelfalo.it si potrà acquistare il biglietto in anticipo, la procedura d'acquisto è semplicissima e prevede il pagamento online, una volta terminata la procedura basterà stampare il biglietto ricevuto per email e la sera della festa presentarlo nelle casse abilitate.



Altra possibilità è quella procurarsi il biglietto in uno dei numerosi "botteghini" affiliati sparsi in tutta Italia dove si potranno acquistare i biglietti fino a poche ore prima dell'evento, in pratica prima di mettervi in viaggio acquistate il biglietto, evitando così la lunga fila alle casse per l'acquisto assicurandosi l'ingresso alla manifestazione da una corsia preferenziale, cosa molto importante la prevendita non ha costi aggiuntivi al biglietto.

"Il prezzo del biglietto rimane invariato da diversi anni ed è di 15,00 Euro e va a coprire le enormi spese organizzative dettate anche dalle normative sulla sicurezza - ci dice l'assessore Lucio Giorgini - il comitato organizzatore infatti investe molto su questo importantissimo punto in modo da far trascorrere ai partecipanti una serata in allegria in totale sicurezza" L'appuntamento è quindi fissato per sabato 27 Aprile 2019 per una festa unica nel suo genere e che si sta ritagliando sempre più spazio a livello nazionale.