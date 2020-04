La Festa dei Lavoratori in streaming con la musica di Don Antonio and friends

A Castrocaro si celebra il Primo Maggio con la musica. Nella cittadina termale, dalle 18.30 si ascolterà la performance di Don Antonio and friends. Un'iniziativa diversa dal solito, senza la folla di gente in piazza, ma che per gli organizzatori riuscirà comunque a trasmettere gli autentici valori di questa festa.

La Festa dei Lavoratori si tiene con il supporto tecnico ed organizzativo dei volontari, di Lombardi Amplificazioni, dell'Anpi Valmontone e la collaborazione della Pubblica Amministrazione e dei tre sindacati Cgil, Cisl, Uil.

Per la diretta streaming Fb, dalle 18.30 alle 19.45: https://www.facebook.com/LombardiAmplificazioni