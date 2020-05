Un mazzo di fiori al Nefetti: l'abbraccio simbolico di Santa Sofia agli operatori sanitari

Anche il sindaco di Santa Sofia, Daniele Valbonesi, ha festeggiato il Primo Maggio, festa dei lavoratori, all'ospedale Porzia Nefetti, con gli operatori sanitari impegnati da tempo nella lotta al Coronavirus. "Il Primo Maggio non poteva che essere all'ospedale Nefetti - afferma il primo cittadino Insieme alle rappresentanze sindacali, alla vicesindaco Isabel Guidi e all'assessore Ilaria Marianini, ho fatto visita nella struttura sanitaria dell'Alto Bidente. Salutare il personale sanitario in questo Primo Maggio ha un valore particolare nei confronti di chi, con il proprio lavoro, è in prima linea nella battaglia contro la pandemia. Il mazzo di fiori consegnato è l'abbraccio simbolico che ho portato in rappresentanza di tutti i cittadini".

