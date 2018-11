Festa dell'unità nazionale e delle forze armate, apre le porte la caserma De Gennaro

Proseguono le iniziative per ricordare il centenario della fine della Prima guerra mondiale. Sabato, alle ore 16:00, il Salone comunale di Forlì (piazza Saffi n.8) ospiterà il Concerto per la Pace della Banda Città di Forlì diretta dal Maestro Roberta Fabbri. Il repertorio concentrerà l'attenzione su musiche collegate al primo conflitto mondiale, proponendo un interessante viaggio culturale che spazierà da "La Campane di San Giusto" a "O Gorizia tu sei maledetta" fino alla "Canzone del Piave". Grazie a un accurato percorso di ricerca svolto dal corpo bandistico cittadino, il linguaggio musicale diventerà così uno strumento per approfondire temi storici e sociali, capace di evocare la temperie dell'epoca e di far riflettere sul valore fondamentale della Pace. Il programma di eventi è organizzato sotto il coordinamento di Sara Samorì, Assessore agli eventi Istituzionali del Comune di Forlì.



Domenica 4 novembre è il “Giorno dell’Unità Nazionale - Giornata delle Forze Armate”. Il programma comincerà alle 9 al Sacrario ai Caduti di Forlì, corso Diaz angolo via Sant’Antonio Vecchio, dove si svolgerà una funzione religiosa. A seguire, alle ore 10:30, appuntamento in piazzale della Vittoria con la cerimonia ufficiale alla presenza delle istituzioni locali, delle rappresentanze militari, delle associazioni. Renderà gli onori una Compagnia di Formazione Interforze. E' prevista l'Alzabandiera alla quale seguiranno la deposizione di una corona commemorativa al Monumento ai Caduti e la lettura del messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Nella giornata di domenica 4 novembre, dalle ore 10.00 alle ore 17.00, sarà aperta al pubblico la Caserma “De Gennaro” di viale Roma n.151, Forlì, sede del 66° Reggimento Fanteria Aeromobile “Trieste”. Sempre nella giornata di domenica 4 novembre sarà aperto al pubblico, dalle ore 9.00 alle ore 12.00, il Museo Storico “Dante Foschi”, in via Maroncelli n.3 presso la Casa del Mutilato. Per informazioni: 0543.32328; anmigforli@gmail.com .