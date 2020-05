Festa della Mamma: dall'acquisto di una mascherina un aiuto al Centro di Aiuto alla Vita

Il Movimento per la Vita e il Centro di Aiuto alla Vita di Forlì hanno ricevuto in dono dall’Associazione “Forlì Cambia” di Forlì 420 mascherine, in elegante tessuto fantasia, sanificabili e riutilizzabili, in cui inserire un filtro usa e getta di facile reperibilità. Pur non essendo di tipo ospedaliero e professionale, svolgono comunque una funzione protettiva per sè e per gli altri nei casi ordinari in cui è attualmente previsto l’obbligo di utilizzo.

In occasione della Festa della Mamma, è stata organizzata una raccolta solidale: nelle parrocchie di San Mercuriale, S.S. Trinità, S. Pio X (Ca’Ossi), S. Giovanni Battista (Coriano), S. Giuseppe Artigiano, S. Maria Lauretana (Bussecchio), Regina Pacis; e a Forlimpopoli alla parrocchia di S. Pietro Apostolo sabato dalle 16 alle 18 e domenica dalle 10 alle 12 sarà possibile ricevere una mascherina con un contributo economico che sarà devoluto al Centro di Aiuto alla Vita e alla sua casa d'accoglienza.