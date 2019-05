Festa della Mamma, lo Ior invade le piazze di Forlì e dintorni

Sabato e domenica si celebra il weekend della Festa della Mamma: e come da tradizione, l’Istituto Oncologico Romagnolo sarà in prima linea coi suoi 550 volontari per rendere l’appuntamento ancora più speciale. Più di 200 punti nevralgici di 90 città della Romagna saranno infatti colorati dalle splendide azalee dello Ior, il simbolo più bello della lotta contro il cancro. Acquistando una di queste piante si contribuirà ai progetti di ricerca scientifica portati avanti all'Irst Irccs di Meldola: motivo per cui, anche per questa edizione, medici e ricercatori andranno a presidiare gli stand assieme ai volontari, per sensibilizzare le persone riguardo l’importanza di sostenere l’attività che svolgono quotidianamente. Motto dell’evento, come di consueto: “Regala un fiore, Regala la speranza”.

La sensibilità della popolazione romagnola riguardo le tematiche della lotta contro il cancro è sempre stata alta, come dimostrano anche i dati riguardanti la Festa della Mamma 2018. Sono state infatti più di 15.000 le azalee distribuite durante la scorsa edizione: una cifra importante, che ha portato ad un incasso totale di quasi 235.000 euro a sostegno della lotta contro il cancro che viene portata avanti all’interno dei laboratori dell’Irst Irccs. In particolare la provincia di Forlì-Cesena si è rivelata molto generosa, contribuendo a questo risultato con più di 4.456 piante acquistate per un ricavo di circa 70.000 euro: numeri che dimostrano quanto sia sentita sul nostro territorio l’usanza di rendere ancor più speciale la ricorrenza.

A Forlì gli stand si possono trovare fino a venerdì all'ospedale Pierantoni-Morgagni; venerdì in corso della Repubblica ingresso Cariromagna; sabato e domenica in piazza Saffi angolo via Allegretti, piazzale Pieve a San Martino in Strada, piazzale Kennedy, piazzale della Vittoria ingresso Giardini Pubblici, viale Roma al Bar all’Angolo; sabato al Super Store Conad Bengasi, Sma Via Balzella, Super Store Conad Cava, Coop Curiel, Conad Ravaldino, Conad Stadium; e domenica all'per Punta di Ferro

A Castrocaro Terme e Terra del Sole stand sabato e domenica in viale Marconi ingresso Terme di Castrocaro, Piazza d’Armi, Conad City Terme via Cantarelli, Conad Castrocaro via del Lavoro; domenica a Civitella in Piazza Matteotti; sabato a Fiumana in Piazza Pertini; a Forlimpopoli da venerdì a domenica in Piazza Garibaldi; a Galeata sabato e domenica in piazza Gramsci; a Meldola fino a sabato all'Irst Irccs e sabato e domenica al Conad Bidente e Piazza Orsini; a Predappio sabato in viale Matteotti 90, Chiesa di piazza Sant’Antonio, piazza Garibaldi; a Predappio Alta sabato in Piazza Cavour: a Premilcuore sabato e domenica piazza dei Caduti, via Roma; a Rocca San Casciano sabato e domenica in piazza Garibaldi; e a Santa Sofia domenica alla Parrocchia di Santa Lucia.