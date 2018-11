Festa della Misericordia di Forlì, nel 2017 oltre 3mila trasporti e 70mila chilometri percorsi

Domenica la Parrocchia di San Giuseppe Artigiano (Viale Spazzoli,181) ospiterà la Festa della Misericordia di Forlì. "L'appuntamento annuale - spiega il governatore Alberto Manni - è un'opportunità di incontro, di preghiera e occasione per rimotivare i rapporti di fraterna amicizia tra tutti i soci (138, di cui 50 attivi), fra le Misericordie consorelle e per quanti condividono l’impegno di solidarietà e di aiuto concreto con chi ha bisogno. Soprattutto per servizi sociali le richieste di aiuto per i trasporti di ammalati, anziani, persone disabili sono molto aumentate, per cui rinnoviamo l’appello a quanti possono, dai 18 agli 80 anni, di dare la propria disponibilità e diventare volontari anche per poche ore alla settimana".

Nel 2017 sono stati effettuati 3.553 trasporti con 70mila chilometri percorsi. E quest’anno i servizi sono in aumento. Lincontro formativo avrà per tema l’ottava opera di Misericordia voluta da Papa Francesco dal titolo "La cura della casa comune". Ai volontari saranno consegnate copie del “Laudato Sì” di Papa Francesco. "La Festa del 2018, per la Misericordia di San Benedetto in Alpe e di Forlì, assumerà una importanza particolare, per la scelta fatta all’unanimità dalle rispettive Assemblee Straordinarie, di procedere alla fusione delle due Associazioni - conclude Manni -. Tutto ciò allo scopo di dare presto avvio ad un progetto condiviso di unione con l’opportunità di organizzare meglio le risorse disponibili patrimoniali ed umane".