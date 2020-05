Festa della Repubblica, modifiche al calendario di raccolta rifiuti di Alea

In occasione della Festa della Repubblica di martedì 2 giugno, i servizi di raccolta di Alea Ambiente subiranno delle variazioni, come indicato sull’EcoCalendario. In particolare, saranno anticipate a sabato 30 maggio le raccolte porta a porta del secco nelle cinture urbane di Castrocaro Terme, Civitella, Galeata, Modigliana e Tredozio; della carta nella cintura urbana di Forlimpopoli; e della plastica nelle zone C e D di Forlì.

Inoltre, lunedì 1 giugno sarà sospeso il servizio di EcoStop nel comune di Forlì e il 2 giugno il servizio di EcoBus nel centro storico, oltre che di tutti gli ecocentri.

Martedì 2 giugno saranno sospesi anche i servizi di raccolta nei centri urbani di Bertinoro, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Forlimpopoli, Meldola, Modigliana e Rocca San Casciano, così come nel centro storico di Forlì.

Per qualsiasi ulteriore informazione, si consiglia sempre di consultare l’EcoCalendario 2020, anche online all’indirizzo https://www.alea-ambiente.it/raccolta-porta-a-porta/ecocalendari-2020/ o sulla App Alea Ambiente.

Per informazioni, contattare Alea Ambiente: da rete fissa N. Verde 800.68.98.98; da cellulare Tel. 0543.784700