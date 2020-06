Festa della Repubblica, mostra di cimeli e memorabilia dei partiti risalenti al periodo 1946-1948

In occasione della Festa della Repubblica 2020, nella giornata di martedì è stata inaugurata l'esposizione storico documentaria allestita nei locali del Palazzo del Mutilato in via Maroncelli n.3 dal titolo "Repubblica!". Il progetto, realizzato dalla Associazione Nazionale Mutilati Invalidi di guerra di Forlì, propone un percorso di manifesti, cimeli, memorabilia, tessere storiche di movimenti politici e partiti risalenti al periodo 1946 - 1948. La mostra rimarrà aperta al pubblico fino al 30 giugno nelle giornate di venerdì, sabato e domenica dalle 16 alle 19 con possibilità di visite guidate su appuntamento. L'accesso sarà regolato in modo conforme alla normativa in vigore per la "Fase 2" dell'emergenza coronavirus, mantenendo il distanziamento e con dispositivi di protezione personale. Il momento inaugurale è avvenuto alla presenza del Presidente del Consiglio Comunale di Forlì' Alessandra Ascari Raccagni e del Presidente dell'ANMIG Ugo Berti. Per informazioni e appuntamenti: 3498499000.

