Festa della scuola Digitale, anche l'Artusi di Forlimpopoli protagonista a Bologna

L’Istituto Alberghiero “Pellegrino Artusi” di Forlimpopoli ha partecipato alle celebrazioni nell’ambito del secondo compleanno del Piano Nazionale Scuola Digitale svoltosi a Bologna dal 18 al 20 gennaio. A due anni dalla definizione del Piano che ha stabilito i principali indirizzi in materia di innovazione didattica e digitale nella scuola italiana, il Miur ha promosso una tre giorni di iniziative formative, esperienze a confronto per raccontare e approfondire i temi del Piano nazionale con laboratori, atelier aperti, buone pratiche, gare di innovazione e concorsi.

Gli spazi della prestigiosa location medievale di Palazzo Re Enzo, da sempre il cuore pulsante delle attività economiche e sociali del capoluogo felsineo, si sono trasformati in una “grande scuola digitale” che ha ospitato dibattiti, workshops, momenti dedicati all’ispirazione e al confronto. E all’appuntamento non poteva mancare l’Istituto alberghiero forlimpopolese che, da sempre eccellenza indiscussa nella formazione e innovazione della cultura a tavola, ha deliziato i palati dei tanti visitatori tra dirigenti, docenti, studenti, personale della scuola e genitori, proponendo uno show cooking a base di maialino in lenta cottura, salsa Barbecue, briciole di pane e cavolini di Bruxelles. I docenti chefs Luca Zannoni e Walter Convertito hanno coordinato un gruppo di provetti chef dalle classi 5^D e 5^A del corso per adulti che, unendo il gusto della tradizione e della sperimentazione enogastronomica, hanno preparato finger food e servito assaggi assortiti al pubblico partecipante all’evento, coniugando la stagionalità di piatti della tradizione e della modernità.

La Festa è stata l’occasione per promuovere una riflessione attiva sul percorso di crescita dell’innovazione didattica e digitale nelle scuole, nonché per valorizzare soluzioni e condividere i tanti progetti già realizzati e progettare insieme le attività per il terzo anno. “Le tre giornate – ha concluso il Dirigente Giorgio Brunet – hanno certamente contribuito a disegnare il ritratto di una scuola sempre più attenta ai bisogni sociali e capace di accogliere le sfide educative, consegnando a studentesse e studenti le chiavi per il futuro”.