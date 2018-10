Festa di corso Mazzini bocciata da Forza Italia: "Via Regnoli non è un esempio"

Per la rinascita di corso Mazzini serve ben altro che una festa, come quella organizzata l'ultimo weekend nella galeria Mazzini sull'esempio delle iniziative che hanno “resuscitato” via Regnoli nel corso degli ultimi anni e in gran parte per merito delle associazioni di cittadini. Martedì pomeriggio in Consiglio comunale, Lauro Biondi di Forza Italia esprime i suoi dubbi sull'iniziativa "Il bello che non ti aspetti", mututati da quanto avvenuto nella vicina via Regnoli.

"Siamo sicuri- interroga l'aula - del risultato sotto il profilo economico e sociale? Si è preso ad esempio via Regnoli, ma questa strada è tornata a splendere come via del commercio, dell'incontro, della socialità e della partecipazione?", domanda Lauro Biondi, che chiede invece risultati quantificabili. Ed ancora: "Riteniamo per corso Mazzini sulla base di quell'esempio di fare la stessa cosa?".

"Non ho nulla contro queste iniziative In quanto tali – conclude Biondi nel resoconto dell'agenzia Dire - ma non si possono spendere risorse regionali e comunali pensando possano servire per il rilancio della città". Così "ci prendiamo in giro, prendiamo in giro cittadini e operatori economici. Facciamo chiarezza e ci sia onestà intellettuale. Servono altre iniziative per rilanciare la città".