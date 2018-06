Festa di quartiere senza i soldi per la beneficenza, "La Siae non sia un peso insostenibile"

L'assessore al Welfare, Raoul Mosconi, è intervenuto in Consiglio comunale sull'episodio che ha visto coinvolto il Comitato di quartiere dei Romiti, che ha annunciato di non riuscire a dare aiuto con le donazioni raccolte durante "Romitinfesta 2018 " alle scuole del nostro territorio dell'istituto Comprensivo 5 "a causa di una somma troppo cospicua versata alla Siae". Rispondendo ad un question time della Lega Nord, Mosconi ha chiarito che "l'importo del contributo richiesto dalla Siae al quartiere è determinato da quanto previsto da una circolare Siae approvata il 28 dicembre, che ha determinato un aumento rispetto a quanto applicato ai quartieri in base alla convenzione nazionale tra Siae e Anci".

"Il problema è molto serio perchè i quartieri si adoperano nel volontariato e nelle solidarietà, mettendo a frutto serietà e passione, non possono vedere frustato il proprio impegno dall'impossibilità di riuscire a dare sostegno a realtà del territorio, a partire dalle scuole - afferma Mosconi -. Intendo farmi promotore di un'integrazione alla convenzione Anci, che tenga in considerazione la pecularietà del nostro Comune che conta 41 quartieri. Occorre infatti non gravare i quartieri di quanto dovuto da coorganizzatori privati profit. La Siae che tutela autori ed editori non può rappresentare un peso insostenibile, ma una garanzia per tutti, specialmente per chi promuove il bene senza scopo di lucro".