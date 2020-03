La Festa del Falò "accende i cuori": parte la raccolta fondi per battere il Coronavirus

"Non accenderemo nessun pagliaio quest’anno, ma proveremo ad accendere il cuore di ognuno di voi". Questo è l'obiettivo del Comitato Festa del Falò, del Rione Borgo e del Rione Mercato di Rocca San Casciano. Come noto, quest'anno la Festa del Falò non si può svolgere, ma gli organizzatori del tradizionale evento intendono fare qualcosa di importante per tutta la comunità in questo momento delicato.

Proprio per questo il comitato e i rioni chiedono a tutti di "accendere" il proprio cuore e dare un contributo per la battaglia contro il Coronavirus attraverso una raccolta fondi finalizzata ad aiutare gli ospedali del territorio forlivese.

L’interno importo raccolto, sarà devoluto all’AUSL della Romagna – area Forlì.

La raccolta fondi è aperta fino al 31 marzo. Iban: IT24K0306967973074000001505 intestato a ProLoco Rocca S. C.