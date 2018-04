“Cartoline del Falò”, concorso fotografico per l'immagine simbolo della prossima edizione

La Festa dei Falò sarà un evento non solo della tradizione, ma anche di richiamo culturale e turistico. Tra le novità della Festa del Falò 2018 c’è il concorso fotografico “Cartoline del Falò” organizzato in collaborazione con l’associazione culturale “Postcards, cartoline da Forlì”.

La foto più bella dei falò scelta dalla giuria presieduta da Romeo Lombardi e composta da un rappresentate dell’Amministrazione Comunale di Rocca San Casciano, uno della Pro Loco, un rappresentante del Rione Borgo e uno del Rione Mercato, diventerà l’immagine ufficiale delle festa del Falò 2019. Sono previsti omaggi anche per la miglior foto dei preparativi della festa e per la foto che si distinguerà per tecnica e originalità, offerti dal Ristorante Pasqui di Rocca San Casciano, dal Ristorante Rosa Bianca di Dovadola e dal Ristorante Al Vecchio Convento di Portico.

Già nel fine settimana è prevista la presenza di fotografi per immortalare i lavori del pagliaio, in particolare l'innalzamento della Zerbala del rione Mercato con funi e la sola forza delle braccia prevista per domenica. Il concorso è gratuito e aperto a tutti e si svolgerà dal 22 aprile al 15 maggio. Tutte le informazioni su come partecipare e il regolamento sono reperibili sul sito della Festa del Falò al link dedicato al concorso. Le foto del concorso diventeranno anche una Mostra Itinerante che partendo da Rocca San Casciano verra replicata in altri comuni del territorio.

Inoltre anche quest'anno il Comitato Organizzatore della "Festa del Falò" di Rocca San Casciano per migliorare l'accoglienza ha stretto una collaborazione con gli alberghi della vallata del Montone per chi parteciperà alla manifestazione del 21 e 22 aprile 2018. Sconti, bus navetta e biglietto di ingresso da ritirare comodamente in albergo sono alcune delle facilitazioni. Le convenzioni riguardano diversi hotel di Castrocaro e Terra del Sole (con possibilità di visite ai monumenti locali): Hotel Rosa del Deserto, Hotel Ambasciatori, Hotel Pierina, Hotel Prati, Hotel Piolanti. A Dovadola la convenzione è stata stipulata con Corte San Ruffillo. Convenzioni anche a Rocca San Casciano con il B&B Podere Raggio mentre a San Benedetto in Alpe aderisce alla convenzione l’Albergo Acquacheta.